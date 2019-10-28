Украинский бодибилдер отошёл от стандартов и изобразил пингвина — видео

Таким образом конкурсант, видимо, решил запомниться судьям и не использовать классические позы для демонстрации мускулов.

На чемпионате Украины по бодибилдингу — 2019, который проходил в Киеве с 26 по 27 октября, приняли участие десятки спортсменов. Они показали своё мастерство и позировали перед судьями, однако не все решили отдать предпочтение классическим позам для того, чтобы показать стальные мышцы.

Один из конкурсантов подошёл к своему выступлению креативно. Спортсмен устроил на сцене зажигательные танцы и пародировал походку пингвина под песню "Танец пингвина" коллектива "Скрябин".

Оценили ли его выступление члены жюри, на данный момент неизвестно, но, определённо, он получил приз зрительских симпатий в интернет-сообществе. После того как ролик был размещён в Сети, пользователи оценили непосредственность мужчины, юмор и действительно отличные мускулы. Некоторые комментаторы даже заметили сходство мужчины с телеведущим Николаем Дроздовым.