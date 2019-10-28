Врачи предупредили, что стресс и алкоголь могут усугубить течение псориаза

Эксперт напомнил, что пока нет однозначного совета, который помог бы человеку предупредить заболевание.

Злоупотребление алкоголем и стресс могут стать причиной рецидива псориаза или ухудшить течение уже имеющегося заболевания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.

В ходе пресс-конференции в ТАСС эксперт напомнил, что болезнь чаще всего появляется в молодом возрасте. Несмотря на то что псориаз передаётся генетически, новое поколение не всегда подвержено заболеванию.

— Развиться может в любом возрасте, но чаще всего в возрастном периоде от 20 до 40 лет. У мужчин оно протекает нередко тяжелее, поскольку одним из провоцирующих факторов заболевания [являются] стрессы, мужчины менее стрессоустойчивые. Злоупотребление спиртными напитками тоже может провоцировать заболевание, — заявил Потекаев в канун Всемирного дня псориаза.

При этом он отметил, что пока нет однозначного совета, который помог бы человеку предупредить болезнь.

Всемирный день псориаза отмечается 29 октября с 2004 года. Инициатором идеи выступила Международная федерация ассоциаций больных псориазом.

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