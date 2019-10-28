США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

США избавились от тела главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади "должным образом", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.
Уточняется, что США намерены представить фото и видео операции по ликвидации террориста.
В свою очередь турецкое агентство Anadolu опубликовало в "Твиттере" видео разрушенного тоннеля, где был убит аль-Багдади.
[video] - #AnadoluAgency drone footage shows al-#Baghdadi 'kill site' in #Idlib, #Syria pic.twitter.com/YLhDoGJLzk— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 28 अक्तूबर 2019
Напомним, Аль-Багдади ликвидировали 27 октября в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. СМИ публиковали видео с места гибели боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир. Ранее сообщалось, что раскрыть местонахождение террориста помогла его жена, которую задержали и допросили спецслужбы.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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