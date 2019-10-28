Трамп назвал Зеленского "новым президентом России" — видео

Примечательно, что эта оговорка появилась на сайте Белого дома и до сих пор не была исправлена.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 अक्तूबर 2019

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым российским президентом", его слова опубликованы на сайте Белого дома.

Лидер оговорился во время комментария публикации стенограммы его разговора с Зеленским.

— И вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него, — сказал Трамп.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной.

В этот же день Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание.