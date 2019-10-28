В Уфе двое детей ушли гулять с отцом и пропали

К поискам мужчины и двух его сыновей подключились волонтёры и следователи-криминалисты.

В Калининском районе Уфы двое малолетних детей ушли гулять с отцом и не вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В полицию обратилась мать детей. Она рассказала, что её супруг с двумя сыновьями 26 октября около 15:00 по местному времени (7:00 по мск) ушёл на прогулку и так и не вернулся домой.

По факту бесследного исчезновения детей и их отца было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, малолетних".

В настоящий момент 37-летнего Артёма, 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью ищут волонтёры, следователи и сотрудники полиции.

Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сообщить в Следственное управление СКР по Республике Башкортостан или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного телефона 020).