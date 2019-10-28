Волейболистка паралимпийской сборной опровергла сообщения об обмане на 9,5 млн

Мошенник взял кредит на имя спортсменки, чтобы сделать ей новые протезы, однако обязательства не выполнил, и девушка осталась должна банку огромную сумму.

Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман опровергла сообщения об обмане на 9,5 миллиона рублей.

Ранее Mash сообщал, что девушка отдала Валерию Перевозникову пять миллионов рублей. Она рассказала Лайфу, что эти деньги никому не платила, а осталась должна банку в результате мошеннической схемы предприятия, которое должно было сделать ей новые протезы.

В результате этого обмана сейчас девушка задолжала финансовой организации 9,5 млн рублей. Валерий Перевозников, пообещавший девушке уладить все финансовые вопросы, взял на её имя кредит. Кунстман отметила, что в банке она не присутствовала и все деньги сразу шли организации.

— Я не получала эти деньги, и не были сделаны протезы. По этому кредиту они должны были выплатить и проценты, и кредит. Нам говорил, что он рассчитался за кредит и нет проблем, — сообщила волейболистка. О своей задолженности она узнала только 21 октября, когда на взятую сумму начислили огромные проценты.

Ирина, мать спортсменки, рассказала, что в 2015 году они уже обращались к Перевозникову и никаких проблем тогда не возникло. Кредит на 5 млн рублей был оформлен в апреле 2017 года, мошенник по телефону сообщил, что долг погашен, и пообещал предоставить справку, когда Елизавета с мамой приедет на протезирование. Через неделю после этого разговора он пропал.

Кунстман подчеркнула, что в результате этих махинаций пострадало около 40 человек, в том числе её адвокат.