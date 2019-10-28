Россиян предупредили о росте цен на туры в Турцию из-за нового налога

Минфин страны подготовил поправки, по которым с отельеров будут взимать сбор от 1 до 6% от стоимости услуг.

Введение нового налога для отельеров Турции отразится на стоимости туров для россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

— Безусловно, рост расходов — всегда негативное явление, в том числе для отельеров. Плюс это станет тяжким бременем для недорогих объектов размещения. У них база повышения цены ниже, но также и маржинальность ниже, — сказал исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.

С его мнением согласилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Законопроект только обсуждается, в любом случае есть большая вероятность, что он будет дорабатываться. Но стоит отметить, что стоимость путёвок в Турцию точно не вырастет больше ставки налога, — отметила она.

Однако в пресс-службе туроператора TEZ Tour заявили, что контрактные цены на 2020 год уже объявлены и изменения в них невозможны.

Напомним, Минфин Турции подготовил налоговые поправки, предусматривающие введение новых сборов с отельеров страны с 2020 года. Предполагается, что базовая ставка составит 2%, но по решению президента страны она может колебаться от 1 до 6%.