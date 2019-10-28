В уральской колонии открыли бургерную для заключённых — видео

Ощутить себя "будто на воле", съев еду из меню и пообщавшись с товарищами, могут только осуждённые, ведущие себя примерно.

В одной из колоний Свердловской области открыли бургерную. Поесть булки с котлетой могут заключённые, находящиеся на хорошем счету у администрации. Об этом рассказал Mash.

Отбывающие срок люди делятся впечатлениями о новом кафе. Они отмечают, что еда там ничем не отличается от той, что готовят на воле, те же свежие продукты. Ассортимент разнообразный: в меню есть голубцы, супы и даже десерт.

Повара в бургерной тоже из заключённых, некоторые на свободе работали в ресторанах.

Как рассказал врио начальника исправительного учреждения Антон Александров, посещать заведение можно по письменному разрешению руководства. В каждом отряде есть меню, осуждённые получают заказанные продукты, а деньги за них списываются с их лицевого счёта. Почувствовать себя "будто вне колонии" могут лишь те, кто хорошо ведёт себя и активно участвует в предписанных работах.

Пользователи Сети, узнав об открытии кафе, разделились на два лагеря: одни считают, что тюрьма должна быть более жёсткой, а другие заявляют, что заключённые тоже имеют право есть блюда, которые стали обыденными "на воле".