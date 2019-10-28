Австралийские учёные нашли точное место происхождения современного человека

По их мнению, первые homo sapiens появились к югу от бассейна реки Замбези и оттуда начали миграцию по всему миру.

Группа учёных из Института медицинских исследований Гарвана в Сиднее, Австралия, под руководством профессора Ванессы Хейс (Vanessa Hayes) решили выяснить место происхождения первых современных людей. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Известно, что представители вида Homo sapiens появились в Африке около 200 тысяч лет назад, однако точное место их появления пока оставалось загадкой. Чтобы это выяснить, исследователи проанализировали митохондриальные геномы (короткие молекулы ДНК) жителей некоторых стран Южной Африки и выделили гаплогруппу L0 самой ранней популяции современного человека.

— Митохондриальная ДНК действует как капсула времени наших прародителей, медленно накапливая изменения в течение нескольких поколений. Сравнение полного кода ДНК или митогенома разных людей даёт информацию о том, насколько тесно они связаны, — отмечает Ванесса Хейс.

Носители этого набора геномов — жители Намибии, ЮАР и 100% жителей Ботсваны. Согласно этим данным и материалам лингвистических, географических и климатических исследований, первые sapiens появились к югу от бассейна реки Замбези. В то время климат Африки был оптимальным для возникновения сельскохозяйственной популяции, на месте пустыни Калахари существовала крупная сеть озёр.

В дальнейшем, по мнению учёных, тектонические сдвиги и смена климата вызвали миграцию, первая волна переселенцев отправилась на северо-восток, вторая — на юго-запад. Эти факторы обеспечили генетическое, этническое и культурное разнообразие современного человечества.