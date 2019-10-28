На Урале военный спас ребёнка из горящей машины, пока другие бездействовали

В Челябинской области 23-летний военнослужащий вытащил ребёнка из горящей машины, в то время как очевидцы бездействовали, об этом сообщает 74.ru.

Командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов повёз супругу в аэропорт и по дороге стал свидетелем страшной аварии, при которой одна из легковушек загорелась. Он рассказал, что там уже стояло несколько автомобилей, их водители наблюдали за происходящим и ничего не делали. Военный услышал из пылающей машины крик ребёнка и поспешил на помощь. Он вытащил мальчика, запутавшегося в ремне безопасности, и пытался помочь его родителям, но не успел — слишком сильным было пламя.

— Мой муж не раздумывая побежал в горящую машину с целью спасти хоть кого-нибудь. Только мальчика смог вытащить... Как же он плакал! Он просто умолял спасти родителей, но было уже поздно, было слишком много огня, никакие огнетушители не помогали, — поделилась жена Османа Регина.

Больше всего семейную пару возмутило то, что другие свидетели аварии "просто стояли и курили" и никак не попытались помочь. Мамутов подчеркнул, что если бы те, кто приехал на место происшествия раньше, не бездействовали, то, возможно, родителей ребёнка удалось бы спасти.

В областном управлении ГИБДД 74.ru подтвердили, что сейчас готовится ходатайство перед командующим Центрального военного округа о награждении Османа Мамутова. Сам мужчина себя героем не считает, он рассказал, что в тот момент даже не думал о том, что машина может взорваться.

Напомним, авария на трассе Чебаркуль — Мисяш произошла в ночь на 27 октября. LADA Kalina столкнулась с автомобилем Ford Fokus, иномарка упала в кювет и загорелась. Погибло три человека: жена с мужем и их младший сын. Старший ребёнок 11 лет доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, сейчас его жизни ничто не угрожает.