В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину

Ряд событий, в числе которых визит премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерт с неонацистами, указывает на возвращение в Незалежную фашизма. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он также обратил внимание на факт сноса памятников героям-освободителям и открытие вместо них памятников людям, убивавшим сотни тысяч других мирных жителей.

— Значит, опять началась война, и она касается каждого из нас, — заявил Рабинович, выступая перед ветеранами в честь Дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Лайф рассказывал, что премьера Украины Алексея Гончарука заметили на концерте ультраправых музыкантов, в число которых попал коллектив "Сокира Перуна".