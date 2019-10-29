При обстреле Горловки погиб ополченец из ДНР

В результате обстрела украинскими силовиками окраин Горловки, подконтрольной ДНР, погиб один ополченец. Об этом журналистам сообщил представитель Народной милиции ДНР.

— Вооружённые формирования Украины обстреляли район Зайцево (посёлок на окраине Горловки. — Прим. Лайфа), применив при этом крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики, — заявили в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что "формула Штайнмайера", согласно которой должны быть разведены войска в районе конфликта в Донбассе, приведёт к миру на юго-востоке страны.

Напомним, 1 октября Украина подписала "формулу", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины должны были вывести войска из Золотого и Петровского районов. Однако развода войск не состоялось, между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.