В АТОР заявили, что новый турецкий налог не сильно повлияет на стоимость туров

Правда, продлится это лишь до 2021 года. Именно тогда отельеры начнут активнее корректировать цены.

Стоимость поездок в Турцию на лето 2020 года не сильно изменится из-за введения нового налога для отельеров. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что введение налога планируется 1 апреля 2020 года. Платить его должны будут все объекты размещения.

— Контрактные цены на 2020 год уже объявлены, и многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года. Так что у таких отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утверждённые контрактные цены, — говорится в сообщении организации.

В ассоциации также обратили внимание, что возможность изменить цены остаётся у тех отелей, которые ещё не объявили свои конкретные цены. Однако и здесь не стоит ожидать существенного повышения.

Увеличения цен на отдых, впрочем, стоит ждать уже в 2021 году, когда налог будет включён во все контракты с отелями.

Ранее Лайф рассказывал, что введение нового налога для отельеров Турции отразится на стоимости туров для россиян.