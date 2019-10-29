Глава Пентагона заявил о намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью

Соединённые Штаты готовы предоставить доступ к месторождениям арабо-курдским силам.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении США сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Twitter.

— США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии... Вооружённые силы США будут давать серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать, — отметил Эспер.

Он также добавил, что пока был жив лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади, сирийские нефтяные поля использовались ИГИЛ* как источник финансовых ресурсов. В настоящее время Соединённые Штаты готовы предоставить доступ к ним арабо-курдским формированиям.

Ранее Минобороны РФ показало снимки, доказывающие контрабанду США нефти из Сирии. Добыча велась в Заевфратье под надёжной охраной американских военных, затем топливо в автоцистернах отправляли за пределы арабской республики.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.