В Париже воры проделали дыру в подвале и ограбили магазин меха на 500 тысяч евро

В Париже злоумышленники ограбили меховой бутик Sophie L. Fourrures на полмиллиона евро, об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Грабители проделали дыру в подвале магазина и проникли внутрь. Несмотря на то что многие вещи были прикреплены замками с цепочками, ворам удалось унести значительное количество меховых изделий.

Владельцы торгового заведения не знают, когда произошла кража, они закрыли бутик в субботу и вернулись лишь в понедельник утром.

Полиция Парижа продолжает расследовать происшествие и пока не вышла на след преступников.