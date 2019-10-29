В Париже воры проделали дыру в подвале и ограбили магазин меха на 500 тысяч евро

В Париже злоумышленники ограбили меховой бутик Sophie L. Fourrures на полмиллиона евро, об этом сообщает французская газета Le Parisien.
Грабители проделали дыру в подвале магазина и проникли внутрь. Несмотря на то что многие вещи были прикреплены замками с цепочками, ворам удалось унести значительное количество меховых изделий.
Владельцы торгового заведения не знают, когда произошла кража, они закрыли бутик в субботу и вернулись лишь в понедельник утром.
Полиция Парижа продолжает расследовать происшествие и пока не вышла на след преступников.
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