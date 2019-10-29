В Перми акробат повторил трюк Ван Дамма со шпагатом — видео

Шоу проходило с соблюдением всех мер безопасности: на крышах были постелены противоскользящие маты и закреплены страховочные тросы.

Пермский акробат Егор Тунгусков повторил трюк Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между двух автобусов. Этот трюк он выполнил в рамках конкурса водителей "Пермь рулит!".

— Мы не выбирали трюк. Нам предложили организаторы попробовать. Один раз прокатились, второй раз прокатились, и это был восторг, — цитирует портал URA.ru слова Тунгускова.

Уточняется, что режиссёром трюка стал главный сценарист мероприятия Сергей Кошков. А само шоу проходило с соблюдением всех мер безопасности: на крышах были постелены специальные противоскользящие маты и закреплены страховочные тросы.

Стоит отметить, что водители автобусов также показали своё мастерство, продемонстрировав навыки синхронного вождения.

— Весь трюк в основном зависит от водителей. Сложность в том, что они меня не видели, а только слышали команды, приходилось кричать, чтобы они услышали, — уточняет Тунгусков в интервью с порталом Рrogorod59.ru.

Как утверждает телеканал "Звезда", сейчас акробат готовится к ещё одному трюку знаменитого американского актёра. Однако подробности шоу он пока не раскрывает.