Россия дала ответы на очередной список вопросов WADA по московской лаборатории

Объяснения Минспорта и РУСАДА будут рассмотрены экспертами и департаментом расследований организации, после чего состоится внеочередное заседание исполкома агентства.

Всемирное антидопинговое агентство получило от Минспорта РФ и РУСАДА ответы на вопросы в отношении данных из московской лаборатории, оказавшихся в распоряжении WADA в январе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Эти вопросы дали Российскому антидопинговому агентству и Министерству спорта России возможность объяснить несоответствия из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений.

Объяснения российской стороны рассмотрят эксперты и департамент расследований WADA, после этого отчёт будет изучен комитетом по соответствию. По результатам проверки исполком организации соберётся на внеочередное заседание.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их в WADA. Позже стало известно, что агентство якобы дало России три недели на объяснение ситуации.

Всемирное антидопинговое агентство 23 сентября инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 9 октября Российская национальная антидопинговая организация ответила на вопросы WADA о расхождениях в данных московской лаборатории.