Глава МВД Украины посетил батальон "Азов" и выразил ему свою поддержку

Он также назвал подразделение одним из самых подготовленных и профессиональных в стране.

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков посетил мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" в Мариуполе. Тем самым он выразил поддержку этому формированию. О своём визите глава МВД написал в "Твиттере".

Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину Арсен Аваков

По словам Авакова, в мобильном центре проходит подготовка бойцов для дальнейших наступательных операций, а также огневые учения. Он также назвал подразделение одним из самых подготовленных и профессиональных в стране.

В Конгрессе США батальон "Азов" призвали причислить к террористическим организациям, потому что его сторонники придерживаются ультраправых взглядов. В ответ на это сами сторонники "Азова" назвали подобное заявление информационной атакой и полной чушью. Сам Арсен Аваков поддержал мнение силовиков, обвинив США в попытке дискредитировать Украину.