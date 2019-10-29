Глава МВД Украины посетил батальон "Азов" и выразил ему свою поддержку

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Фото © Twitter / Arsen Avakov

Он также назвал подразделение одним из самых подготовленных и профессиональных в стране.

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков посетил мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" в Мариуполе. Тем самым он выразил поддержку этому формированию. О своём визите глава МВД написал в "Твиттере".

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Арсен Аваков

По словам Авакова, в мобильном центре проходит подготовка бойцов для дальнейших наступательных операций, а также огневые учения. Он также назвал подразделение одним из самых подготовленных и профессиональных в стране.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AvakovArsen/status/1188839775844917250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1188839775844917250&ref_url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fmezhdunarodnaya-panorama%2F7054982%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fnews" target="_blank">Arsen Avakov</a></p>

В Конгрессе США батальон "Азов" призвали причислить к террористическим организациям, потому что его сторонники придерживаются ультраправых взглядов. В ответ на это сами сторонники "Азова" назвали подобное заявление информационной атакой и полной чушью. Сам Арсен Аваков поддержал мнение силовиков, обвинив США в попытке дискредитировать Украину.

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