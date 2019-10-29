СМИ: В Сирии спецназ США захватил пять представителей ИГИЛ

В ходе операции спецназа США на севере провинции Алеппо были захвачены пять террористов ИГИЛ*, в том числе двое иракцев. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, американские военные силы высадились с трёх вертолётов в районе пограничного города Джераблус (в 95 километрах от Алеппо). Его контролируют вооружённые формирования сирийских повстанцев.

Под Джераблусом был ликвидирован ближайший соратник убитого главаря ИГИЛ аль-Багдади — Абу Хасан аль-Мухаджир. Его считали правой рукой аль-Багдади и официальным представителем группировки.

Напомним, сам аль-Багдади, по заявлению президента США Дональда Трампа, был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. В Минобороны РФ в уничтожении главаря ИГИЛ усомнились и отметили, что это всё равно никак не влияет на обстановку в регионе.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.