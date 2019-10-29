Девушка из Австралии встретила в ресторане бойфренда, умершего два года назад

Молодой человек задолжал возлюбленной деньги, а при случайной встрече сделал вид, что не узнал её.

Жительница Австралии Рейчел узнала в сотруднике ресторана своего бывшего парня, которого два года считала мёртвым, об этом рассказало издание ABC.

Девушка и её бойфренд Алистер, который работал шеф-поваром в местном пабе, встречались три месяца. Однажды молодой человек вернулся домой со сломанной рукой и попросил в долг тысячу долларов, потому что потерял трудоспособность. Через какое-то время пара рассталась и Рейчел попросила вернуть долг. Юноша отдал ей треть суммы и перестал отвечать на звонки.

Его друзья стали рассказывать, что из его дома постепенно пропадают вещи. По первоначальной версии, он отправился в Квинсленд на реабилитацию, хотя никогда не был наркоманом. В тот момент, когда Алистер задолжал всем своим товарищам, один из знакомых сообщил о его смерти. Мать парня подтвердила, что он был убит в ходе драки.

Через два года Рейчел с подругой отправились в кафе в родном городе и она вспомнила, что там работает брат её экс-бойфренда, и решила с ним повидаться. Тогда официантка сказала, что это сам якобы умерший Алистер. Девушка была шокирована, она попыталась побеседовать с бывшим возлюбленным, однако он сделал вид, что не узнал её, и попросил уйти. После обращения в полицию правоохранители ответили, что ничего не могут сделать.