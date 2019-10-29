"Роскосмос" сообщил, как проведут День народного единства российские космонавты

В "Роскосмосе" сообщили, как проведут День народного единства находящиеся на борту МКС российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Роскосмоса".

— У космонавтов в этот день будет выходной, — сообщает представитель.

Сообщается, что, как правило, у космонавтов на орбите не бывает времени, чтобы выйти на полноценный выходной. Например, во время майских праздников 2019 года Олег Кононенко и Алексей Овчинин не работали только Девятого мая. При этом четвёртого и пятого мая им выделили немного свободного времени для отдыха и общения с родными.

В начале октября Лайф вёл трансляцию, как Скрипочка и Скворцов дают напутствия космонавтам-новичкам.