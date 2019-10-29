СМИ: Британец скончался, застряв на высокой трубе дымохода

Спасательная операция длилась 14 часов, полиция и аварийные службы пытались достать пострадавшего с помощью вертолёта и подъёмника.

Мужчина из Великобритании, застрявший на высоком дымоходе, скончался, сообщает полиция графства Камбрия.

Dixons chimney in Carlisle - a ladder has been attached to the chimney to allow rescuers onto the chimney to attempt to rescue the man. pic.twitter.com/32QH9pOBIN — Cumbria Police (@Cumbriapolice) 28 октября 2019 г.

Полицейские и аварийно-спасательные службы потратили более 14 часов, пытаясь спасти человека, который висел вверх ногами на вершине почти 90-метровой дымовой трубы в центре Карлайла в Камбрии. Непонятно, почему он поднялся по трубе, но местные жители утверждали, что несчастный был там с раннего утра понедельника и первоначально кричал.

В спасательной операции были задействованы полиция, пожарные, береговая охрана, горные спасатели, дроны и вертолёт. Первоначально идея достать пострадавшего с воздуха была отклонена, потому что был высок риск падения из-за движения воздуха от лопастей. Для его извлечения спецслужбы задействовали подъёмник.

Мужчину удалось спустить с трубы, однако он скончался. О причинах смерти не сообщается. По факту произошедшего проводится полицейское расследование.