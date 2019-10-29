Савченко раскритиковала действия США и РФ относительно батальона "Азов"

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" сравнила американских конгрессменов с российскими депутатами и раскритиковала действия тех и других в отношении украинских радикалов.

В частности, Савченко высказалась по поводу инициативы членов Конгресса США во главе с Марком Роузом, которые потребовали у Госдепартамента признать батальон "Азов" иностранной террористической организацией.

— Хочу сравнить их (конгрессменов. — Прим. Лайфа) с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор"* у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет, — заявила Савченко.

Она также отметила, что формирование "Азов" официально входит в состав силовых структур Украинской армии и служащие в нём люди преданы своей стране и искренне верят в её победу.

— В принципе не США решать, какие у нас Вооружённые силы и из чего они состоят, — заключила экс-нардеп.

Напомним, в США "Азов" призвали причислить к террористическим организациям, потому что его сторонники придерживаются ультраправых политических взглядов. Сами представители "Азова" назвали подобное заявление информационной атакой на безопасность Украины. Глава МВД Незалежной Арсен Аваков поддержал мнение силовиков, обвинив Штаты в попытке дискредитировать Украину.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.