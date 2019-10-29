СМИ: Почти половина моногородов в России могут остаться без финансовой поддержки

Их количество будет сокращаться, если число жителей менее трёх тысяч человек и градообразующее предприятие утратило свою роль в экономике.

Количество моногородов в России сократится почти вдвое, с 321 до 170. В рамках новой программы половина из них останется без финансовой поддержки, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Госдуму РФ.

Однако, по заявлению Минпромэкономразвития, кризисные города нельзя оставить без помощи, на это выделены бюджетные средства. При этом Счётная палата считает, что финансовые вливания не улучшат уровень жизни населения.

Предыдущая программа развития должна была действовать с 2016 по 2025 год, но досрочно прекратила своё существование 1 января 2019-го. Теперь список будет пересматриваться в 2020 году. Города, исключённые из него, перестанут получать господдержку.

По заявлениям экспертов, моногорода будут исчезать по двум причинам: если количество жителей в них менее трёх тысяч и если сократилась роль градообразующего предприятия в экономике. Предложения о сокращении количества таких населённых пунктов в Минфин пока не поступали.