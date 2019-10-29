Волочкова рассказала, какой женщина должна быть в постели и в отношениях

Она также добавила, что главное для женщины — это быть настоящей, искренней и уметь что-то самой делать для своей второй половинки.

В своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова поделилась советом о том, какие качества должна сочетать в себе успешная женщина в отношениях с мужчиной.

Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной *** в постели. То есть надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной Анастасия Волочкова

Она также добавила, что главное для женщины — это быть настоящей, искренней и уметь что-то самой делать для своей второй половинки — не просто ждать ухаживаний и подарков со стороны мужчины.

Не умолчала балерина и о своих взглядах на правильное поведение девушки в интимных аспектах отношений.

Но если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство Анастасия Волочкова

По её мнению, главное в сексе — это быть самим собой, без ужимок, комплексов и установок "прилично — неприлично". Однако в своей колонке она подчеркнула, что отношения ни в коем случае не должны строиться только на сексе.

Подытожила свой текст Волочкова тем, что признала фантомность секрета идеальных отношений. Она отметила, что мужчин привлекают сильные и независимые женщины, а взаимоотношения нужно строить на искренности и взаимном доверии.

— Я счастлива в таких отношениях, чего и вам желаю, — подытожила балерина.

Ещё летом Волочкова рассказала, что ухажёрам стоит искать её на тренировках — как спортивных, так и танцевальных.