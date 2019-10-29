В Вологодской области мужчину подозревают в хищении собственных малолетних детей

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Фото © Flickr / "Щербинский вестник"

<p>Фото © <a href="http://r19.fssprus.ru/news/document27161142/" target="_blank"><strong>Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия</strong></a></p>

В Вологодской области и Республике Хакасия судебные приставы разыскивают отца, увёзшего двух малолетних детей (Милану и Диму Макаровых шести и трёх лет соответственно) в неизвестном направлении. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что по решению суда дети должны проживать с матерью на территории Вологодской области. Однако, по версии ведомства, их мог забрать в Республику Хакасия их родной отец.

Ему было разрешено навещать малышей, и, как сообщает местное информационное агентство "Северинформ", около месяца назад мужчина забрал детей и уехал с ними в неизвестном направлении. Раскрывать их местоположение он отказывается.

В настоящее время установить координаты похищенных детей всё ещё не удаётся.

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