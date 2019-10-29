Опрос: Более 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин

Больше половины респондентов отметили чуждость праздника российской культуре и традициям.

Более 90% россиян знают про праздник Хэллоуин, однако отмечать его планируют лишь 3% респондентов. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ, которые публикует ТАСС.

Любопытно, но за последние два года число желающих отметить праздник не изменилось. При этом чаще всего это намереваются сделать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (13%).

Среди причин не отмечать Хэллоуин большая часть респондентов назвала чуждость праздника русским традициям и культуре — 67%. Также опрошенные говорили о неважности этого праздника (34%).

Добавим, что большую часть россиян не волнует, будет ли праздновать человек Хэллоуин или нет (68%), однако 18% заявили о своём негативном отношении к таким людям.