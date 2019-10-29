Эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта

29 октября ежегодно отмечается всемирный день борьбы с этим заболеванием. Он направлен на профилактику инсультов у населения.

В последние десятилетия из-за возросшего уровня стресса эта болезнь значительно помолодела. Эксперты дали несколько практических рекомендаций, как избежать заболевания.

По данным Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, только на территории этого государства каждые пять минут регистрируется новый случай инсульта. Подвержены ему в равной степени люди обоих полов и всех социальных положений. Если ещё в XX веке в зоне риска находились мужчины от 45 и женщины от 55 лет, то сейчас инсульту часто подвергаются и молодые люди — в возрасте 30 и даже 25 лет.

Снижение возраста заболеваемости спровоцировано всплеском карьеризма среди молодых людей. Они очень много времени уделяют работе, постоянно испытывают умственные и физические нагрузки и стресс. К этому присовокупляются частые командировки и ненормированный рабочий день. Как итог — организм становится ослаблен.

К факторам риска развития инсульта относят и такие хронические заболевания, как сахарный диабет, ожирение, слабые сосуды, склонность к накоплению "плохого" холестерина и наследственная предрасположенность, отмечают врачи. При этом курение и употребление алкоголя повышают риск заболевания в три раза.

— Высокое давление — это самый главный контролируемый фактор риска инсульта. К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Поэтому очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне, — цитирует РИА "Новости" представителя британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф.

Для предотвращения риска развития болезни эксперты NHS рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, выполнять физические упражнения и отказаться от вредных привычек.

Из рациона питания следует исключить жареное, жирное и слишком солёное. Отмечается, что максимальная "здоровая" доза потребления соли в день — шесть граммов. Соль повышает артериальное давление, что способствует развитию инсульта.

Большая часть соли, которую мы едим, "спрятана" в обработанных продуктах, таких как готовые блюда, чипсы, печенье и обработанное мясо. ... Вместо этого попробуйте использовать свежий имбирь, лимонный сок и перец чили или сушёные травы и специи Клэр Шаттлуорф

Также большинству людей рекомендуется выполнять физические упражнения. Для профилактики болезней сердца советуют выполнять не менее 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в день. Это, например, езда на велосипеде или ходьба пешком, советуют в NHS.

При этом в Ассоциации по борьбе с инсультом утверждают, что заниматься нужно по 30 минут в день. Если вам сложно выполнять упражнения в течение такого времени — их можно разбить на несколько подходов в течение дня, чтобы 30 минут получалось в общей сложности.