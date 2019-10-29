Эксперты "Росконтроля" нашли кишечную палочку в голландском сыре

Кроме того, в ходе тестов в образцах удалось найти нитраты, массовую долю жира ниже заявленной и большое количество фосфора.

Специалисты "Росконтроля" подвели итоги очередного тестирования продуктов потребления. На этот раз эксперты проверили на качество голландские сыры, которые можно приобрести на полках наших магазинов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В испытаниях принимали участие сыры шести торговых марок: "Красная цена", "Вкусвилл / Избёнка", "Первым делом", "Сыробогатов", "Каждый день", Valio.

В программе испытаний было более 80 параметров оценки качества и безопасности продукции.

— Экспертное заключение включает исследование жирнокислотного состава на присутствие незаявленных и небезопасных жиров и патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, в том числе наличие крахмала и добавленного фосфата, уровень консервантов, а также количество кальция и результаты органолептической оценки, — говорится в сообщении организации.

Первым делом эксперты обратили внимание на массовую долю жира в составе продукта. В итоге в образцах марок "Вкусвилл / Избёнка" и "Каждый день" она оказалась выше, нежели заявлено в маркировке. А вот образец марки "Первым делом", напротив, не смог порадовать экспертов соответствием или превышением массовой доли жира.

Отметили специалисты также и наличие в каждом из образцов нитратов. Более того, ни один из участников эксперимента не смог похвастаться вкусом, который должен иметь. Также во всех образцах было найдено больше фосфора в сравнении с кальцием.

Самым главным нарушением стало обнаружение бактерий кишечной палочки сразу в двух образцах. Именно из-за этого сыры торговых марок "Вкусвилл / Избёнка" и "Первым делом" были занесены в чёрный список.

— Выявленные бактерии группы кишечной палочки в пищевых продуктах являются маркером фекального загрязнения. Причиной их обнаружения может быть как нарушение элементарных санитарных норм на производстве, так и загрязнение сырья, — заявила ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Остальные образцы были рекомендованы к покупке.