СМИ: Минэкономразвития планирует изменить подход к учёту бедности в России

Росстат будет изучать данные об уровне доходов населения, предоставленные Пенсионным фондом и Налоговой службой.

В Минэкономразвития предложили ввести новый подход для учёта бедности в России. По новому проекту, статистика будет согласовываться с данными о налогах и страховых взносах. Об этом сообщает РБК.

С 2020 года Росстат начнёт собирать показатели об уровне доходов населения, предоставленные Пенсионным фондом и Федеральной налоговой службой. Оценка будет производиться после соотнесения показателей трёх ведомств, подтверждённые данные по регионам России станут публиковаться 29 декабря.

Отдельной строкой в этом проекте идут семьи с детьми и пенсионеры. Будут производиться изучение и анализ их материального положения и условий жизни, эта деятельность планируется с 2020 года и охватит 25 тысяч домохозяйств.

Основной целью нововведений является сбор более качественной и точной статистики бедности в России, чтобы государство могло усилить адресность социальной помощи неимущим.