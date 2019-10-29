Вице-президент Еврокомиссии недоволен итогами переговоров с Россией по газу

Он выразил надежду на возможность договориться по вопросу транзита топлива в будущем.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о том, что он разочарован итогами переговоров с Россией и Украиной по газу. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса, — отметил вице-президент.

Он также понадеялся на дальнейшие переговоры по газовому вопросу и призвал к заключению двусторонних соглашений между Москвой и Киевом.

Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь заявил, что Россия готова с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, но в качестве запасного варианта может продлить действующий контракт.

Напомним, Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Если Украина как член Европейского энергетического сообщества примет законодательные нормы к началу следующего года, то оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Ранее в Москве уже заявили о готовности изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит.