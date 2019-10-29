Депутат Рады заявил, что Украина однозначно проиграет в "газовой войне" с РФ

По его мнению, Москва вновь показала, что хотела бы поставлять газ в Европу именно через Незалежную, однако указала на препятствия именно с её стороны.

Украина не сможет чего-либо противопоставить России в случае начала "газовой войны" между двумя странами. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил депутат Верховной рады Олег Волошин.

— Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям, — заявил Волошин.

По его мнению, Москва вновь показала, что хотела бы поставлять газ в Европу именно через Незалежную, однако указала на препятствия именно с её стороны. Тем самым Россия подчеркнула, что не собирается никому и ничего дарить, заявил парламентарий. При этом если страны не заключат газовый договор, то Европа будет винить в этом именно Незалежную.

И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина её однозначно проиграет Олег Волошин

Ранее глава Минэнерго Александр Новак по итогам трёхсторонней встречи Россия — Евросоюз — Украина по вопросам транзита газа заявил, что Киев готов получать голубое топливо из РФ напрямую.