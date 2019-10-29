Друг Меркьюри высказался против создания второй части "Богемской рапсодии"

Он ухаживал за известным музыкантом в последние месяцы его жизни и не хотел бы снова видеть, как тот уходит.

Друг известного певца Фредди Меркьюри Питер Фристоун не хочет, чтобы на экране была показана смерть солиста Queen, поэтому высказался против создания второй части фильма "Богемская рапсодия". Об этом рассказало издание NME.

— Мне бы не хотелось, чтобы вышла "Богемская рапсодия 2". Что бы создатели ни решили туда включить, все равно им придется показать, как Фредди умирал в течение 20 минут или получаса, не думаю, что на это стоит кому-то смотреть, — объяснил свою позицию Фристоун.

Мужчина был ближайшим товарищем и телохранителем Меркьюри с 1979 года, а в последние месяцы жизни ухаживал за певцом. Он отметил, что не хотел бы снова видеть, как тот уходит.

Питер Фристоун стал консультантом фильма "Богемская рапсодия" и остался очень доволен кинолентой. Актёр Рами Малек, сыгравший солиста Queen, получил Оскар за эту роль.

В марте продюсер Руди Долезал заявил, что картина может иметь продолжение.