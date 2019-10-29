Паводок окончательно ушёл из Хабаровского края

Вода окончательно ушла со все подтопленных паводком территорий в Хабаровском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 28 октября в зоне паводка ещё оставались шесть населенных пунктов края. Однако на утро 29 октября подтоплений не осталось.

Сейчас на местах ведутся восстановительные работы, реализуемые органами местного самоуправления. МЧС выступает контролирующим ведомством. В Комсомольске-на-Амуре действует пункт временного размещения, где на данный момент находится 32 человека, из них десять — дети.

Напомним, летом 2019 года в Хабаровском крае в связи с паводками действовал режим ЧС. Ущерб от стихии в регионе оценили почти в миллиард рублей, однако окончательная цифра ещё не подсчитана.