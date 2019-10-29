Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГИЛ

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с успешной ликвидацией главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер в свою очередь поблагодарил наследного принца за сотрудничество между странами. Они также обсудили ряд двусторонних вопросов.

Напомним, глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил Дональд Трамп в своём твиттере. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. В Минобороны РФ в ликвидации главы террористов усомнились и подчеркнули, что это всё равно никак не меняет обстановку в регионе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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