Три тысячи солдат ВВО подняты по тревоге

По тревоге поднято три тысячи солдат Восточного военного округа, входящих в подразделения, которые претендуют на звание ударных. Таким образом специальная комиссия Минобороны России оценит боеготовность подразделений ВВО. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что для проверки комиссией привлечено около 20 подразделений и одно ракетное соединение, то есть порядка трёх тысяч человек и 400 единиц военной техники.

Как сообщается, комиссия Минобороны оценит подразделения по 15 критериям, включая боевую подготовку и состав техники.

Претендующие на звание ударных подразделения проведут боевые стрельбы из орудий недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, а также боевых машин пехоты БМП-2. Специалисты выполнят задачи на современных станциях радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", специальных машинах РХБЗ и другой новейшей технике.

Звание ударных присваивают приказом министра обороны России за наивысшую боеспособность подразделений, соединений и воинских частей.