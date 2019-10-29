На Алтае школьницу заподозрили в воровстве и заставили раздеться до белья

На выходе из магазина сработала магнитная рамка. К ребёнку сразу же подошли две сотрудницы без униформы и бейджей и произвели незаконный обыск.

В одном из торговых центров Горно-Алтайска девочку-подростка заподозрили в воровстве и унизительно обыскали, сообщает издание "Новости Горного Алтая".

В его распоряжении оказалось письмо матери школьницы, которая рассказала о недопустимом поведении сотрудниц ТЦ. Она сообщила, что её дочь зашла в магазин косметики и на выходе сработала магнитная рамка.

К ребёнку сразу же подошли две женщины без униформы и бейджиков, задержали девочку и заставили снять куртку. Одна из них обыскивала сумку, всё это сопровождалось унизительными комментариями вроде: "Может, у неё в сапоге? Или в нижнее бельё спрятала?" После этого подростка отвели в укромное место и потребовали показать содержимое бюстгальтера.

После этого, не обнаружив ничего подозрительного, ребёнка отпустили, не посчитав нужным принести извинения. Мать школьницы глубоко возмущена произошедшим и считает, что инцидент растоптал честь её семьи. Она планирует подать в суд на магазин и призвала покупателей быть внимательными и осторожными.