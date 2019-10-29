В Днепре произошёл мощный взрыв на маслоэкстракционном заводе — видео

Поздно вечером 28 октября в Днепре на маслоэкстракционном заводе произошёл взрыв. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, от мощности взрыва в цеху обвалилась крыша. Об этом извещает сообщество "Днепр оперативный" в "Фейсбуке". Отмечается, что взрыву предшествовала яркая вспышка.

Также жителей просят закрывать окна и придерживаться мер безопасности ввиду выбросов вредных веществ.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.