В Москве задержаны преступники, присваивавшие жильё по поддельным завещаниям

На данный момент следствию известно о 15 квартирах, которые стали объектами криминальных сделок.

В Москве задержаны участники организованной группы, которая занималась подделкой завещаний умерших людей и присвоением их квартир. По предварительной информации, всего было незаконно присвоено 15 квартир. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

С её слов, злоумышленники вносили в архивы реестра поддельную информацию о якобы оформленных завещаниях, а также фиктивные "подлинники" соответствующих документов. Затем "наследники" получали нужные бумаги и оформляли в Росреестре право собственности на жильё.

Как отмечается, после этих процедур злоумышленники перепродавали недвижимость сообщникам. Процедуры эти есть лишь на бумаге, на самом деле передача денег не осуществлялась.

В итоге часть из объектов недвижимости приобрели добросовестные и ничего не подозревавшие покупатели. А вот часть злоумышленники всё-таки оставили себе, оформив на друзей и родственников. На данный момент следствию известно о 15 квартирах, которые стали объектами криминальных сделок.

По данному делу задержано восемь подозреваемых. При этом квартиру организатора группы оперативникам пришлось брать штурмом.

Лидер группы ... начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности. Он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти граждан Ирина Волк

В результате обысков в 17 квартирах фигурантов дела, а также юридических конторах и архивах было изъято 2,5 миллиона рублей, техника и документы. Всё это послужит базой для уголовного дела против злоумышленников.

Сейчас задержано пять из восьми подозреваемых, они заключены под стражу. Правоохранители продолжают предварительное расследование.