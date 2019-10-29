В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 единицы, его эпицентр располагался в 15 км от города Искитим, это следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

— В Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего в Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало, — сообщили сотрудники МЧС на странице ВКонтакте.

Подземные толчки ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово.

В настоящее время спасатели производят обследование зданий, в которых возможна угроза обрушения.