СМИ: Экспертиза не нашла психических заболеваний у Рауфа Арашукова

Любопытно, но сам бывший чиновник отказался от беседы с врачом, потому что счёл это "позором и издевательством".

Экс-сенатор Рауф Арашуков не страдает какими-либо психическими заболеваниями, а также наркозависимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— В отношении Арашукова проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Её проводили сотрудники Института им. Сербского. Они не выявили никаких отклонений в [его] психическом здоровье, — заявил собеседник агентства.

Любопытно, но сам обвиняемый отказался от беседы с врачом, потому что счёл это "позором и издевательством". Однако по его реакции на заданные вопросы можно было определить, что психически он здоров.

При этом врачи не исключают, что в момент совершения преступлений он мог находиться в состоянии аффекта.

— Из-за недостатка материалов и информации эксперты не смогли однозначно сказать, мог ли Арашуков быть в состоянии аффекта, когда совершались преступления. Этот вопрос они оставили без ответа. Поэтому теоретически исключать этого нельзя, — добавил собеседник агентства.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".