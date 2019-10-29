Суд оставил в силе арест главы компании "Сисим" по делу о прорыве дамбы

Также были отклонены апелляционные жалобы на арест мастера компании Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Красноярский краевой суд оставил в силе решение суда об аресте генерального директора золотодобывающей компании "Сисим" Максима Ковалькова. Он выступает фигурантом уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края 19 октября, в результате которого погибло 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что апелляционная жалоба по данному делу удовлетворена не была.

В силе осталось и решение суда о заключении под стражу мастера компании Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Жалобу относительно этих решений тоже не удовлетворили.

Напомним, 21 октября суд назначил Ковалькову меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Сторона защиты запрашивала у обвинения смягчение наказания до домашнего ареста, так как вина гендиректора не доказана. Ранее были арестованы два других фигуранта дела — начальник участка прииска Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.