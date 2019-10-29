Малкин о найденном у него гражданстве США: В этом нет ничего плохого

Российский нападающий хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин подтвердил информацию о наличии у него американского паспорта.

— Да, конечно. У моего ребёнка есть американский паспорт, это мой второй дом, я живу здесь много лет. Мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого, я не беспокоюсь об этом, у моего ребёнка тоже два паспорта, — заявил Малкин в беседе с порталом DK Pittsburgh Sports.

Ранее юрист Дмитрий Мачихин заявил, что у Евгения Малкина помимо российского есть ещё и американский паспорт.