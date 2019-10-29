Семьям жертв трагедии на прииске в Сибири выплатили по миллиону рублей

Также было принято решение направить по 200 тысяч рублей пострадавшим с травмами средней степени тяжести и по 100 тысяч — с лёгкими.

Семьи шести погибших при прорыве дамбы на прииске в Красноярском крае получили по одному миллиону рублей из резервного фонда региона. Об этом журналистам сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

— Средства уже на счета перечислены, — сказала глава ведомства.

28 октября власти региона приняли решение о выделении средств родственникам ещё одной жертвы инцидента. Также было направлено по 200 тысяч рублей 15 пострадавшим с травмами средней степени тяжести и по 100 тысяч рублей рабочим, получившим лёгкие повреждения.

Трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники артели. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия. В ходе аварии пострадал 31 человек, 17 из которых погибли.