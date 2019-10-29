В Клину задержали водителя, который пытался перевезти более 10 кг наркотиков

Сам водитель утверждает, что просто ехал из Перми в Санкт-Петербург и о веществе, найденном в его авто, ничего не знал.

В подмосковном Клину полицейские задержали жителя Перми, который пытался перевезти более 10 кг наркотиков на легковом автомобиле. Его подозревают в незаконном сбыте психотропного вещества. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили припаркованную в деревне Лаврово машину. Полицейские задержали 36-летнего водителя и досмотрели само транспортное средство. Оказалось, что в автомобиле мужчина перевозил 12 пакетов с веществом белого цвета.

Веществом этим оказался метилэфедрон — наркотическое средство, относящееся к ряду амфетамина.

Сам водитель утверждает, что просто ехал из Перми в Санкт-Петербург, о веществе, найденном в его авто, ничего не знал и сам наркотики никогда не употреблял.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина заключён под стражу.