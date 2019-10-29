Самолёт SSJ-100 "Ямала" столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое

Лайнер отстранён от полётов. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", летевший из московского аэропорта Домодедово в Новый Уренгой, при посадке столкнулся с птицей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

— В результате повреждён носовой обтекатель метеолокатора самолёта, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошёл после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП. На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. Лайнер отстранён от полётов, расследованием происшествия займётся специальная комиссия.