Молодая мама выпала из окна родильного дома в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома № 40. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

— По предварительным данным, которые на момент подготовки материала удалось узнать представителям МВД РФ, женщина родила не сегодня, а несколько дней назад, — цитирует Горелых ТАСС.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ отметил, что ребёнок в момент происшествия находился в другой комнате и не пострадал.

Причина трагедии устанавливается.