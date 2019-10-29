Три человека скончались на вечеринке в центре Москвы

Три человека скончались на вечеринке, которая проходила на Бакунинской улице в Москве. По предварительным данным, они умерли от отравления неизвестным веществом, сообщает "Московский комсомолец".

По данным СМИ, они приняли неизвестное вещество, после чего потеряли сознание. Отравление стало причиной гибели 31-летней Анастасии и двух 32-летних мужчин — Евгения и Сергея. С места происшествия госпитализирована 23-летняя девушка.

Обстоятельства произошедшего уточняются.