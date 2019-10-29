ЦБ РФ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в валюте и рублях

Центральный банк России впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в валюте и рублях, опубликовав данные на своем сайте. С января по июнь этого года оплата в рублях была в 11,7% случаях, в долларах — 83%, а в евро в 5%.

При этом максимальная доля торговли в рублях с Турцией была в 2013 году. Тогда расчеты проводились в национальной валюте нашей страны в 17,5% случаях.

К слову, товарооборот между Москвой и Анкарой в прошлом году составил 25,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2017 годом он вырос на 16%.

8 октября стало известно, что минфин России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о расчётах и платежах в нацвалютах. Целью соглашения является увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчётах между двумя странами.