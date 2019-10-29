Столкновение со столбом в Краснодаре превратило машину в груду металла — фото

Водитель автомобиля скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы в результате столкновения легковой машины со столбом. Лайф публикует фото с места аварии.

Рано утром на улице Кубанская набережная легковой автомобиль на скорости врезался в столб.

Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Его 25-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом костей таза и плеча, травмы груди и живота.

С места ДТП её госпитализировали в шоковом состоянии. Личность женщины пока не установлена.